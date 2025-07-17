Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Açlık Savaş Silahı Olarak Kullanılıyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta düzenlenen bir toplantıda İsrail'in uluslararası insani hukuk ilkelerini ihlal ettiğini vurguladı. Fidan, açlığın savaş silahı olarak kullanıldığını belirterek, bu durumun insanlık üzerinde yarattığı olumsuz etkilere dikkat çekti. Bakan, çatışmaların derinleştiği bu dönemde insan haklarının korunmasının önemini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Açlık, bir savaş silahı olarak kullanılmaktadır. İsrail'in ihlal etmediği tek bir uluslararası insani hukuk ilkesi yoktur" - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika