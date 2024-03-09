Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD ziyaretini tamamlayarak Türkiye'ye dönüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye resmi ziyaretini tamamlamasının ardından yurda dönmek üzere Washington'dan ayrıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının 7. toplantısı vesilesiyle 2 günlük bir ziyaret için geldiği Washington'daki temaslarını tamamladı. Yerel saatle Cuma akşamı 21.30'da (TSİ Cumartesi 05.30) Washington'dan ayrılan Dışişleri Bakanı Fidan'ın akşam saatlerinde Ankara'ya ulaşması bekleniyor.

Bakan Fidan ziyaretinin ilk gününde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Senato'da ise Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Benjamin Cardin ve Komite üyesi Senatörlerle, İstihbarat Komitesi Başkanı Mark Warner ile görüşmüştü.

Bakan Fidan, Cuma günü ise Stratejik Mekanizma Toplantısını birlikte icra ettikleri ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelmişti. Fidan, düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi'ne ve SETA Washington Şubesi'ne, ayrıca Washington Post gazetesinin editör masasına konuk olmuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'ya hareketinden önce ABD ziyaretini değerlendirmek üzere Washington Büyükelçiliğinin konutunda Türk basın mensuplarıyla buluşmuştu. - WASHINGTON