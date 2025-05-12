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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye, Gazze ve Ukrayna konularını ele aldı ve Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili konular ile Suriye, Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı. Bakan Fidan, Suriye'nin istikrarı ve refahı bakımından bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değindi.

ABD vatandaşı Edan Alexander'ın Hamas tarafından serbest bırakılmasının önemine değinilen görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında yapılması hedeflenen görüşmelere dair fikir alışverişinde de bulunuldu. Ayrıca 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Rubio'nun Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin detayları ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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