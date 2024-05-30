Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Prag'da bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısı marjında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Prag'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısı marjında, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldiği belirtildi.