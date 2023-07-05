Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı, görüşmede NATO'nun genişlemesi, İstanbul Tahıl Anlaşması ve sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki iş birliğinin ele alındığını bildirdi.

Hakan Fidan, bugün ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede, NATO'nun genişlemesi ve İstanbul Tahıl Anlaşması ele alındı. Ayrıca sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele alanındaki iş birliği ve bu konuda ABD'nin ev sahipliğinde 7 Temmuz'da düzenlenecek uluslararası toplantının ele alındığı kaydedildi.