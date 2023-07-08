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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile NATO'nun genişlemesi, Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye'ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesinde NATO'nun genişlemesi, Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Fidan ve Blinken telefon görüşmesi yaptı.

Fidan ve Blinken, NATO'nun genişlemesi, Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Suriye'ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin uzatılması ve Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Politika

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