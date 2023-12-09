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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarının ardından Kanada'ya geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, beraberindeki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu üyesi dışişleri bakanlarıyla, ABD'deki temaslarının ardından Kanada'ya geldi. Gazze'de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunmak üzere Bakan Fidan ve beraberindeki Temas Grubu'nun başkent Ottawa'da Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ayrı ayrı görüşme yapması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarının ardından Kanada'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, beraberindeki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu üyesi dışişleri bakanlarıyla, ABD'deki temaslarının ardından Kanada'ya geldi. Gazze'de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunmak üzere Bakan Fidan ve beraberindeki Temas Grubu'nun başkent Ottawa'da Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ayrı ayrı görüşme yapması bekleniyor. - OTTAWA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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