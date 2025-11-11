Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Temaslarda Bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyaretinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelerek Suriye ve bölgesel gelişmeleri görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'yi ziyareti kapsamında Vaşington'da Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere bugün ABD'ye gitti. Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerde Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika