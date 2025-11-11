Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'yi ziyareti kapsamında Vaşington'da Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere bugün ABD'ye gitti. Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerde Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi. - WASHINGTON