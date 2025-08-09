Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de imzalanan Azerbaycan-Ermenistan deklarasyonuna ilişkin, "İşgalin sona ermesi barışı zorunlu kıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de imzalanan Azerbaycan-Ermenistan deklarasyonuna ilişkin, "İşgalin sona ermesi barışı zorunlu kıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de imzalanan Azerbaycan- Ermenistan deklarasyonuna ilişkin, "İşgalin sona ermesi barışı zorunlu kıldı. ABD'nin girişimi ile sağlanan barış, son derece önemli" dedi. - EL ALAMEYN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
