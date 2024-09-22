Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Gazze Temas Grubu Toplantısına Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar için geldiği ABD'nin New York kentinde, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'de İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentine geldi. Bakan Fidan, BM 79. Genel Kurulu marjında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. - NEW YORK