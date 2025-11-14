Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Büyükelçisi ve Trump'ın Danışmanıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Sebastian Gorka ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Başkan Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Sebastian Gorka'yı kabul etti. - ANKARA