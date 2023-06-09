Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Borrell, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Görüşmede ayrıca Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapıcı ve karşılıklı yarar sağlayan AB- Türkiye ilişkilerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Jeopolitik zorluklar, birçok alanda yakın işbirliğimizi gerektiriyor. Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenlik çok önemli." ifadelerini kullandı.