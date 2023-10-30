Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini Ankara'da kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini Ankara'da kabul ettiğini bildirdi.
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin Büyükelçilerini Ankara'da kabul etti." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Politika