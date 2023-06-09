Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/ Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/ Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/ Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Borrell, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Görüşmede ayrıca, Türkiye- AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alınmıştır" denildi.