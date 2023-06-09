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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile Görüştü

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/ Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/ Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/ Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Borrell, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Görüşmede ayrıca, Türkiye- AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alınmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği Hakan Fidan Türkiye Politika Haberler

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