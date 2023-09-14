Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komiseri Oliver Varhelyi ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Komşuluk ve Genişlemeden sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Komşuluk ve Genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Oliver Varhelyi ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Komşuluk ve Genişlemeden sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ele alınmıştır" denildi.