Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Genişlemesi Konulu Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere Berlin'i ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemesi Konulu Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın AB'nin Genişlemesi Konulu Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret edeceğini duyurdu. Açıklamada, "Bakanımız, Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde 2 Kasım 2023 tarihinde düzenlenecek AB Genişlemesi ve Reformu Konulu Dışişleri Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Berlin'i ziyaret edecektir. AB'ye üye ve aday ülkelerin davet edildiği Konferans'ta, AB'nin genişleme stratejisinin temel dinamikleri ile gerek Birliğin gerek aday ülkelerin atması gereken adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunulacaktır. Bakanımızın Konferans öncesinde Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ikili bir görüşme ve konferans marjında bazı mevkidaşlarıyla temaslar gerçekleştirmesi de öngörülmektedir" denildi. - ANKARA