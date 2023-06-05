Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tebrik mesajları yağıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'a mevkidaşlarından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'a mevkidaşlarından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Dacic, paylaşımında, "Sırbistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için ortak çalışmayı dört gözle bekliyorum. Mevlüt Çavuşoğlu'na da uzun yıllar yürüttüğümüz başarılı işbirliği için minnettarlığımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Fidan'ı tebrik etti.

Türkçe "Hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullanan Osmani, "Kuzey Makedonya ve Türkiye arasındaki yakın ilişkilere çok değer veriyor, ülkelerimiz ve vatandaşlarımızın yararına işbirliğimizi ilerletmek için sizinle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." paylaşımı yaptı.

Kosova

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla, Twitter hesabından yayınladığı tebrik mesajında, iki millet ve iki ülke arasında özel bir bağın olduğunu vurguladı.

Gervalla "Uzun süredir devam eden ittifakımızı güçlendirmek ve vatandaşlarımızın hayatlarını zenginleştirmek için sabırsızlanıyorum. Başarılarla dolu bir yolculuk geçirmenizi diliyorum." ifadelerini kullandı.