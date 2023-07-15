Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 15 Temmuz Anma Töreni'nde konuştu

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları toplantısı için Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği'nde bugün düzenlenen 15 Temmuz Anma Töreni'nde konuştu. Fidan konuşmasında FETÖ ile mücadeleyi vurgulayarak, terörle mücadelenin sadece FETÖ ile sınırlı olmadığını belirtti.