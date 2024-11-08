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Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan Ziyaretini Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan Ziyaretini Değerlendirdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'da gerçekleştirdikleri görüşmelerin samimi ve yapıcı bir yaklaşımla yapıldığını belirtti. Ege'deki barış hedefleri ve iki ülke arasındaki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde ele alınacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Yunanistan'da gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ilişkilerimizin her boyutunu samimi ve yapıcı bir yaklaşımla ele aldık" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan ziyaretine ilişkin sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Yunanistan'da gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ilişkilerimizin her boyutunu samimi ve yapıcı bir yaklaşımla ele aldık. Ülkelerimiz arasında görüş ayrılıkları olan bazı konular üzerinde de karşılıklı güven içinde istişarelerde bulunduk" dedi.

Bakan Fidan, " Ege'yi barış denizine dönüştürme hedefimiz doğrultusunda, ülkelerimiz arasındaki olumlu iklimi kalıcı hale getirme konusunda hemfikiriz. Ege ve Doğu Akdeniz'de birbiriyle bağlantılı çok sayıda mesele var. Gerginlik oluşturma potansiyeli olan tüm sorunları; uluslararası hukuk, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde ele almaya devam edeceğiz. Bu yönde karşılıklı iradeye sahip olmamız başlı başına değerli bir kazanımdır" ifadelerini kullandı.

Yunanistan da yaşayan Türk azınlığı ve Kıbrıs konusuna da değinen Bakan Fidan, "Yunanistan'da yaşayan azınlığımızın ve soydaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin tesisi ve kültürel mirasımızın korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu anlayışla, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldik. Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde çözülmesine dair görüşlerimizi muhataplarımıza aktardık" dedi.

Yunan mevkidaşı ile de görüşen Fidan, "Değerli mevkidaşım Gerapetritis'e nazik ev sahipliği ve içten karşılamaları için teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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