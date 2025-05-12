Dışişleri Bakanı Fidan ve Lavrov Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabalarını ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında barışı tesis etme yönündeki son çabalar ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika