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Dışişleri Bakanı Fidan ve AK Parti Sözcüsü Çelik, Berlusconi'nin cenaze törenine katılacak

Dışişleri Bakanı Fidan ve AK Parti Sözcüsü Çelik, Berlusconi'nin cenaze törenine katılacak

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin cenaze törenine katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin cenaze törenine katılacak.

AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ve Çelik, Berlusconi için bugün düzenlenecek cenaze törenine katılmak için İtalya'ya gidecek.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika

AK Parti İtalya Politika Haberler

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