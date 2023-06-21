Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ukrayna'daki Durumu Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptıkları ikili görüşmede, Ukrayna'daki durum, NATO genişlemesi ve ikili ilişkiler ele alındı. İki bakanın görüşmesi, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen '2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı' kapsamında gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptıkları ikili görüşmede, Ukrayna'daki durum, NATO genişlemesi ve ikili ilişkiler ele alındı.

Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı" kapsamında baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Blinken'ın görüşmesinde, Ukrayna'daki durum, Türkiye'nin girişimiyle hayata geçirilen İstanbul Tahıl Anlaşması, NATO genişlemesi, Güney Kafkasya'daki gelişmeler bağlamında Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesi ve ikili ilişkiler ele alındı.

Konferansta, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan temsil ediyor

İngiltere ve Ukrayna tarafından ortaklaşa düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı", sonuncusu geçen yıl 4-5 Temmuz'da İsviçre'nin işbirliğinde Lugano şehrinde yapılan yıllık etkinliklerin devamını teşkil ediyor.

Söz konusu konferanslar, Ukrayna'nın kalkınmasına ve savaş sonrası yeniden inşasına odaklanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa konferansa katılan isimler arasında yer alıyor.

Konferansta, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

Uluslararası finans kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı ve iki gün sürecek konferansta, Ukrayna'da özel finansmanı harekete geçirmek için yatırım fırsatları ve risk azaltma mekanizmalarının yanı sıra ülkenin beşeri sermayesinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar da ele alınıyor.