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Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

Politika Haberleri

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Dışişleri Bakanı Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Ukrayna'daki güncel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Bakan Kuleba, ayrıca Bakan Fidan'ı Ukrayna'ya davet etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Politika

Dmitro Kuleb Hakan Fidan Ukrayna Politika Haberler

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