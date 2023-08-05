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Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı ile telefon görüştü

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fidan, Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimine tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Dmitro Kuleb Hakan Fidan Politika Haberler

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