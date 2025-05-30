ZELENSKİY: RUSYA, TÜM ATEŞKES ÇAĞRILARINI GÖRMEZDEN GELMEYE DEVAM EDİYOR

ZELENSKİY: RUSYA, TÜM ATEŞKES ÇAĞRILARINI GÖRMEZDEN GELMEYE DEVAM EDİYOR
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ZELENSKİY: RUSYA, TÜM ATEŞKES ÇAĞRILARINI GÖRMEZDEN GELMEYE DEVAM EDİYORUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ZELENSKİY: RUSYA, TÜM ATEŞKES ÇAĞRILARINI GÖRMEZDEN GELMEYE DEVAM EDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Zelenskiy Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adil ve kalıcı bir barışa ulaşma çabalarını destekledikleri için teşekkür ettiğini belirterek, "Özellikle, bin kişimizin Rus esaretinden serbest bırakılmasını mümkün kılan toplantının düzenlenmesindeki yardımları için. Rusya'nın elinde tuttuğu tüm Ukraynalıların geri dönmesi en önemli önceliklerimizden biridir. Diplomatik çabaları ele aldık, hem bizim hem de ortaklarımızın. Rusya, dünyadan gelen tüm ateşkes çağrılarını görmezden gelmeye ve öldürmeye devam ediyor. Dahası, Ruslar bir haftadan uzun süredir, 1000'e 1000 mübadeleden hemen sonra hazırlamaya söz verdikleri sözde 'muhatıra'yı sunamıyorlar. Ukrayna onlardan hiçbir belge almadı, Türkiye de almadı. Bir toplantının anlamlı olması için gündeminin açık olması ve müzakerelerin uygun şekilde hazırlanması gerekir. Ne yazık ki Rusya, bir sonraki olası toplantının sonuç getirmemesini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Türkiye ile diplomasiyi etkili kılmayı amaçlayan tüm iş birliğimize değer veriyoruz. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tutarlı ve tam desteği olan net duruşu için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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