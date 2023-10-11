Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ile Aşkabat'ta bir araya geldi.
- Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile görüştü
AŞKABAT - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aşkabat'ta Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistanlı mevkidaşı Raşid Meredov'un davetine icabetle geldiği Aşkabat'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, ziyareti kapsamında Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ile görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika