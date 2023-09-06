Dışişleri Bakanı Fidan: " Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin önünün açılması ilişkilerimizin üyelik perspektifi temelinde yeniden canlandırılması elzemdir. AB, Türkiye'yi müzakere eden bir aday ülke olarak görmeli ve ahde vefa etkisinin gereklerini yerine getirmelidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika