Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye'nin AB üyeliği siyasi malzeme olarak kullanılıyor
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin siyasi malzeme olarak kullanıldığını belirtti.
Dışişleri Bakanı Fidan: "( Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin) Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği siyasi malzeme olarak kullanılıyor"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, açıklamaları sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika