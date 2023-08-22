Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye'nin AB üyeliği siyasi malzeme olarak kullanılıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin siyasi malzeme olarak kullanıldığını belirtti.