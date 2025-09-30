Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın Ateşkes Planını Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Trump tarafından açıklanan ateşkes planı üzerine Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.

Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ABD Başkanı Trump tarafından açıklanan ateşkes planıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
