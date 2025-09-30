Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın Ateşkes Planını Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Trump tarafından açıklanan ateşkes planıyla ilgili mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ABD Başkanı Trump tarafından açıklanan ateşkes planıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.