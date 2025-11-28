Dışişleri Bakanı Fidan: Terörsüz Türkiye Süreci Olumlu İlerliyor

Dışişleri Bakanı Fidan, "Terörsüz Türkiye süreci olumlu ilerliyor. Türkiye'deki terörün nihai olarak son bulması ve bunun böyle bir süreçle taçlandırılması bizim stratejik hedeflerimizden biri. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Avrupa'nın, başta Almanya olmak üzere verdiği olumlu desteği takdirle karşılıyoruz" dedi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika