Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli Mevkidaşı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı öncesinde Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile bir araya geldi
ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara'ya gelen Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bir araya geldi. Fidan ve Şeybani, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı öncesinde bakanlıkta ikili görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN HALİL ÖZBEK - Politika