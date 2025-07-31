Dışişleri Bakanı Fidan, Savunma ve İstihbarat Yetkilileriyle Toplandı

Dışişleri Bakanı Fidan, Savunma ve İstihbarat Yetkilileriyle Toplandı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin detayları hakkında bilgi verilmedi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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