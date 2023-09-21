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Dışişleri Bakanı Fidan, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres'le görüştü

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'le bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'le bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'le görüştü. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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