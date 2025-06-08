Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Ukrayna-Rusya savaşı ve yaklaşan NATO Zirvesi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan ile NATO Genel Sekreteri Rutte arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi. Aynı zamanda, 24-25 Haziran tarihlerinde Hollanda'nın başkenti Lahey'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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