Bakan Fidan, Mısırlı, Suudi ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarıyla telefon görüşmeleri yaparak Somali'deki gelişmeler ve Gazze'deki son durumu ele aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Somali'yle ilgili gelişmeler ve Gazze'deki son durum ele alındı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Somali'yle ilgili gelişmeler ve Gazze'deki son durum ele alındı. Bakan Fidan'ın, ABD Başkanı Trump'ın Afrika'dan Sorumlu Danışmanı Massad Boulos ile yaptığı telefon görüşmesinde de Somali konusu değerlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
