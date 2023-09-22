Dışişleri Bakanı Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'yla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York şehrinde Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yla bir araya geldi.
- Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib'i kabul etti
NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York şehrinde Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib'le görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde bugün Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib'le bir araya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika