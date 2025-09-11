Hakan Fidan: Küresel Adalet İçin Yerel Çözümler Önemli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Uluslararası sistem ne küresel meselelere çare olabiliyor ne de bölgesel çatışmalara çözüm üretebiliyor. Bu nedenle küresel adaletin tesisi için ilk adımı kendi coğrafyamızda atmalı, değişimi kendi çevremizden başlatmalıyız. Biz Türkiye olarak bu gidişata seyirci kalmadık. Elimizi her zaman taşın altına koyduk" dedi.

Karadağ İstanbul Başkonsolosluğu tarafından 'Karadağ Devlet Günü' resepsiyonu düzenlendi. Sarıyer'de bulunan Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilen resepsiyona Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovi, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

Programda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Dost Karadağ halkını milli gününüz vesilesiyle yürekten kutluyor, sizleri gönülden selamlıyorum. Karadağ ile dostluğumuz geçmişten bugüne uzanan sağlam temeller üzerinde yükselmektedir. Devlet-i Ali'ye bildiğiniz gibi stratejik bir yaklaşımla Karadağ'ın bağımsızlığını 1878'de tanımıştır. Sultan Abdülhamit ile Prens Nikola arasındaki dostluk ise bugünlere miras kalan iş birliğimizin temellerini atmıştır. Bugün bu anlamlı resepsiyonu işte o kadim sefaret binasında icra ediyor olmamızla ortak tarihimizin bize bir armağanıdır" dedi.

Karadağ'ın, zaman içinde Balkanlarda barış içinde bir arada yaşamanın model ülkesine dönüştüğünü ifade eden Bakan Fidan, "Diplomatik ilişkilerimiz 146 yılı geride bırakmıştır. Halkının arzu ve iradesiyle yıllar sonra tekrar kurulan Karadağ, zaman içinde Balkanlarda barış içinde bir arada yaşamanın model ülkesine dönüşmüştür. Acı tecrübelere tanık olunan bir coğrafyada Karadağ'a oluşturulan farklı etnik ve dini toplulukların bir arada uyum ve huzur içinde yaşaması takdire şayan bir örnektir. Bu aynı zamanda tüm bölgemiz için de çok kıymetli bir mesajdır" dedi.

İkili ve çok taraflı iş birliğimizin tarihimiz kadar köklü, dostluğumuz kadar derin olduğunu ifade eden Fidan, "Karadağ sadece geçmişiyle değil, geleceğiyle ve potansiyeliyle de öne çıkmaktadır. Stratejik konumuyla bağlantısallık, enerji, ulaştırma ve turizm bakımından da giderek bir cazibe merkezi olmaktadır. Karadağ aynı zamanda NATO İttifakı'nın saygın bir üyesi ve Avrupa Birliği'nin entegrasyon sürecinde önemli mesafe kat etmiş bir aday ülkedir. İkili ilişkilerimize baktığımızda da gerçekten parlak bir tablo görmekteyiz. Bugün de ikili ve çok taraflı iş birliğimiz tarihimiz kadar köklü, dostluğumuz kadar derindir. İlişkilerimiz üst düzey ziyaret ve temaslarla günden güne pekişmektedir. Cumhurbaşkanımızın 2021 yılında Karadağ'ı Jakov Milatovic de geçtiğimiz Aralık ayında ve en son olarak Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle Nisan ayında ülkemizi ziyaretleriyle iş birliğimiz önemli bir ivme kazanmıştır. Ekonomik ve ticari bağlarımız da günden güne artmaktadır" diye konuştu.

Karadağ ile olan ticaret hacminin 250 milyon dolar hedefine yükselmesini amaçladıklarını söyleyen Bakan Fidan, "Ticaret hacmimiz 200 milyon doları geçmiş durumda. Bu rakamı evvelce birlikte belirlediğimiz 250 milyon dolar hedefine yükseltmeye yakınız. Türk firmaları Karadağ'da önemli yatırımlar yapmakta. Altyapıdan inşaata, hizmetten turizme kadar birçok alanda Türkiye'nin imzası var. Türk Hava Yolları, Ziraat Bankası gibi bayrak taşıyıcılarımız başta olmak üzere 12 bin aşkın Türk firması Karadağ'daki faaliyetleriyle ülkelerimizin ortak refahına katkı sağlıyor. Karadağ'daki Türk sermayeli yatırımlar 600 milyon euro'yu aşmış durumda. Karadağ, doğrudan yabancı yatırımlar bakımından 2024 yılını ikinci sırada tamamlamıştık. 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde ise ilk sıraya yükseldik. Yatırımlarımızın sayısını ve hacmini başta bağlantısallık projeleri olmak üzere daha da artırma konusunda hemfikiriz. Bunlara ilaveten TİKA, Yunus Emre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi kurumlarımız da Karadağ'ın ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimine, dolayısıyla aramızdaki ilişkilere katkı sunmaktadırlar. Bu noktada Türk kurumlarına ve iç dünyamıza desteğini esirgemeyen Karadağ Devlet Makamlarına, Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic şahsında en içten teşekkürlerimizi sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"İkili ilişkilerimizi derinleştirirken elbette içinde bulunduğumuz küresel ortamı da göz ardı edemeyiz. Zira dünyamız art arda gelen krizlerin sarsıntısıyla zorlu bir imtihan sürecinden geçiyor" diyen Bakan Fidan, "Uluslararası sistem ne küresel meselelere çare olabiliyor ne de bölgesel çatışmalara çözüm üretebiliyor. Bu nedenle küresel adaletin tesisi için ilk adımı kendi coğrafyamızda atmalı, değişimi kendi çevremizden başlatmalıyız. Biz Türkiye olarak bu gidişata seyirci kalmadık. Elimizi her zaman taşın altına koyduk. Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Çözümü bizzat oluşturan, kolaylaştıran ve sorumluluk üstlenen bir dış politika anlayışımız var. Bunu yaparken yakın çevremizi her zaman öncelikli görmekteyiz" diye konuştu.

Balkan Barış Platformu'nun bölgemiz için dışarıdan yazılan reçetelerden çok daha iyi neticeler getireceğini ifade eden Bakan Fidan, "'Bölgesel sorunlara, bölgesel çözümler gerekir' diyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, eğer kendi coğrafyamızda barışı, adaleti ve istikrarı tesis edemezsek dünyaya da umut olamayız. Bosna Hersek'teki EUFOR-ALTHEA'ya ve Kosova'daki Kosova Barış Gücü (KFOR) misyonlarına güçlü desteğimiz, bölgenin barış ve huzuruna verdiğimiz önemi somut örnekleridir. KFOR'un komutası bir dönem aradan sonra yeniden bir Türk komutanı tarafından üstlenilecektir. Bu kapsamda son olarak Balkanlardaki meseleleri açık yürekli ve yapıcı bir şekilde konuşup çözüm aramak, mevcut iş birliği imkanlarını daha iyi nasıl kullanabileceğimizi ele almak için Balkan Barış Platformu'nu birlikte hayata geçirdik. Bölgesel sahiplenme ilkesinin en güzel örneklerinden olan bu platforma aktif şekilde katılmasından ötürü müteşekkiriz. İnanıyorum ki, Balkan Barış Platformu bölgemiz için dışarıdan yazılan reçetelerden çok daha iyi neticeler getirecektir. Cumhurbaşkanı, kıymetli meslektaşım, Karadağlı ve Karadağ dostu Türk kardeşlerim, ortak tarihi ve kültürel paydalarımız, milletlerimiz arasındaki güçlü beşeri bağlar ve müstesna siyasi ilişkilerimiz, aramızdaki muazzam işbirliği potansiyelinin sağlam temellerini oluşturuyor. Bu temel üzerinde ilişkilerimizi çok daha ileri seviyelere taşıma yönünde iki tarafta da güçlü bir irade mevcut. Bu çerçevede Türkiye-Karadağ ilişkilerinin ileride bu güzel tabloyu daha da gölgede bırakacak düzeylere ulaşacağına eminim" diye konuşmasını bitirdi.

