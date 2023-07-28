Dışişleri Bakanı Fidan: "(Kur'an'ı Kerim'e yönelik eylemler) Kutsal değerlerin aşağılanmasına tahammül etmemiz mümkün değil. Uluslararası...
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Dışişleri Bakanı Fidan: "(Kur'an'ı Kerim'e yönelik eylemler) Kutsal değerlerin aşağılanmasına tahammül etmemiz mümkün değil. Uluslararası platformlarda tepkimizi göstermeye devam edeceğiz.
Dışişleri Bakanı Fidan: "(Kur'an'ı Kerim'e yönelik eylemler) Kutsal değerlerin aşağılanmasına tahammül etmemiz mümkün değil. Uluslararası platformlarda tepkimizi göstermeye devam edeceğiz." - BUDAPEŞTE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika