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Dışişleri Bakanı Fidan: "(Kur'an'ı Kerim'e yönelik eylemler) Kutsal değerlerin aşağılanmasına tahammül etmemiz mümkün değil. Uluslararası...

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Dışişleri Bakanı Fidan: "(Kur'an'ı Kerim'e yönelik eylemler) Kutsal değerlerin aşağılanmasına tahammül etmemiz mümkün değil. Uluslararası platformlarda tepkimizi göstermeye devam edeceğiz.

Dışişleri Bakanı Fidan: "(Kur'an'ı Kerim'e yönelik eylemler) Kutsal değerlerin aşağılanmasına tahammül etmemiz mümkün değil. Uluslararası platformlarda tepkimizi göstermeye devam edeceğiz." - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Politika Haberler

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