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Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Meclis Başkanı Öztürkler ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Meclis Başkanı Öztürkler ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkenti Lefkoşa'da KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Öztürkler, görüşmede yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası görünümünün arttırılması yönünde yapmış olduğunuz gayretleri ve çalışmaları takdirle izliyoruz. Meclisimizin adına da ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü uluslararası forumlarda yapmış olduğunuz çalışmalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası görünürlüğünün artması yönünde gerçekten bizim için önemlidir" dedi.

Öztürkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda üç kez arka arkaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, diplomatik, ekonomik iş birlikleri kurun çağrısının KKTC için çok önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Fidan ise yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz desteği her hal ve şartta devam edecektir. Kıbrıs Türk'ünü daha da ileri taşıyacak, daha müreffeh, daha güven içerisinde yaşayacak ortamları sağlamak için hep beraber çalışacağız. Diğer taraftan uluslararası izolasyonun kaldırılması için her türlü faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz. İki devletli çözümün hayata geçmesi için Kıbrıs'ın bir ada olarak iki devlet bir araya gelerek yapamayacağı hiçbir şey yok. Yani bu adanın muazzam büyük ekonomik potansiyeli var, enerji potansiyeli var ama siyasal çözümsüzlük maalesef toplumları geri bırakıyor. Bu siyasal çözümsüzlüğü aşacak yegane çare varolan realiteyi tescil ettirip iki devletli çözüm üzerinden hem güneyin Türkiye ile olan ilişkisini başlatmak hem kuzeyin dünyayla olan ilişkisini başlatmak bu bölgenin önünü açacak" dedi.

Doğu Akdeniz'in artık başka bir döneme girdiğini belirten Bakan Fidan, "Doğu Akdeniz'de başka bir döneme giriyoruz. Bu dönemi Kıbrıs Adası'nın bir bütün olarak kaçırmaması gerekiyor. Farklı farklı jeopolitik ittifaklar oluşturmakta gerçekten işe çok fazla yaramıyor. Kıbrıs'ın bir bütün olarak iki devletli çözüm şemsiyesi içerisinde jeostratejik sağlıklı bir yer alması gerekiyor. O açıdan biz bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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