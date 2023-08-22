Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC'deki BM ile yol gerilimini eleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, KKTC'deki BM ile yol gerilimini eleştirdi ve Birleşmiş Milletler'in tarafsızlığını yitirdiğini belirtti. Fidan, KKTC'nin bu konudaki haklı pozisyonunu desteklediklerini ifade etti.