Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC'deki BM ile yol gerilimini eleştirdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, KKTC'deki BM ile yol gerilimini eleştirdi ve Birleşmiş Milletler'in tarafsızlığını yitirdiğini belirtti. Fidan, KKTC'nin bu konudaki haklı pozisyonunu desteklediklerini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Fidan: "(KKTC'de BM ile yol gerilimi) Biz bu hareketle Birleşmiş Milletler'in tarafsızlığını bu olayda yitirdiğine inanıyoruz. KKTC'nin bu konudaki haklı pozisyonunu sonuna kadar destekliyoruz"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, açıklamaları sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika