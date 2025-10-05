Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ile Gazze'de Ateşkes Görüşmesi Yaptı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanması ele alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika