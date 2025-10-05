Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ile Gazze'de Ateşkes Görüşmesi Yaptı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanması ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan'ın Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
