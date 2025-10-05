Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ile Gazze'de Ateşkes Görüşmesi Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan'ın Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı. - ANKARA