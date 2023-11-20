Dışişleri Bakanı Fidan: "Jeopolitik sınamalar karşısında Türkiye-AB ilişkilerinin somut ve olumlu gündem temelinde ilerletilmesi önem arz etmektedir. Türkiye, AB üyeliğine bağlılığını korumakta her alanda iş birliği ve diyaloğu geliştirmek için yapıcı politikalar izlemeye devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika