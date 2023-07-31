Dışişleri Bakanı Fidan: İsveç Başbakanı güvenlik durumunu en ciddi şekilde yaşıyoruz dedi

Dışişleri Bakanı Fidan: "(Kur'an-ı Kerim'e saldırı) Esas itibarıyla bu sorunun ortaya çıkardığı potansiyel zararları ve tehditleri görmeye başladıklarını anlıyoruz. İsveç Başbakanı'nın yazılı açıklamasında '2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra en ciddi güvenlik durumunu yaşıyoruz' ifadesini kullanıyor ki bu önemli. Kendi ülkenizde bu kadar hassas konuda provokasyon yapılmasına izin vermeniz ve kendi kurduğunuz sistemin ve organlarının bunu engelleyememesi aslında bir devletin kurumlarıyla beraber varoluşuyla ilgili birtakım soru işaretlerini beraberinde getiriyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika