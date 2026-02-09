Haberler

Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaparak nükleer müzakereleri değerlendirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, devam eden nükleer müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

