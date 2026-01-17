Bakan Fidan, Irak ve Ürdünlü mevkidaşları ile telefonda görüştü

Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ve Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirerek bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler ve gerginliğe neden olan meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
