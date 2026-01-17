Bakan Fidan, Irak ve Ürdünlü mevkidaşları ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ve Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler ve gerginliğe neden olan meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA