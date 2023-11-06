Dışişleri Bakanı Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Gazzeli sivillere karşı işlediği suçların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bakan Fidan, tam ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın Gazze'ye ulaştırılması gerektiğini de belirtti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika