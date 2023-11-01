Dışişleri Bakanı Fidan: "(Gazze'den çıkan yabancılar) Bunlar arasında Türk vatandaşları olması için müzakereler devam ediyor.
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Dışişleri Bakanı Fidan: "(Gazze'den çıkan yabancılar) Bunlar arasında Türk vatandaşları olması için müzakereler devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Fidan: "( Gazze'den çıkan yabancılar) Bunlar arasında Türk vatandaşları olması için müzakereler devam ediyor. Gazze'de olan vatandaşlarımızın kimlikleri belli." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika