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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rusya-Ukrayna Savaşı Açıklaması

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı için hem ateşkesi hem de kapsamlı barış görüşmelerini destekleyeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan : "(Rusya- Ukrayna savaşı) Türkiye olarak hem ateşkese hem de kapsamlı barış görüşmelerine destek vereceğiz."

ANKARA-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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