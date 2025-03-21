Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rusya-Ukrayna Savaşı Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan : "(Rusya- Ukrayna savaşı) Türkiye olarak hem ateşkese hem de kapsamlı barış görüşmelerine destek vereceğiz."

ANKARA-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.