Dışişleri Bakanı Fidan'dan Peygamber Efendimize Yönelik Saldırılara Sert Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, peygamber efendimize yönelik yapılan provokatif saldırıyı kınadı ve bu tür nefret suçlarının cezasız kalmayacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Mizah maskesi ardına saklanarak Peygamber Efendimize (s.a.s.) yönelik gerçekleştirilen ahlaksız ve provokatif saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mizah maskesi ardına saklanarak Peygamber Efendimize (s.a.s.) yönelik gerçekleştirilen ahlaksız ve provokatif saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum. İnançlarımıza, kutsallarımıza ve asırlardır yaşattığımız temel değerlerimize yönelik bu nefret suçunu işleyen ve toplumsal huzurumuzu hedef alanlar, adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir. İslam'a ve Müslümanlara yönelik kin ve düşmanlığı körüklemeye çalışan her türlü zihniyete karşı yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla, tavizsiz şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli Bakan'dan ortalığı karıştıracak video: Netanyahu Tahran sokaklarında

İsrailli Bakan tarih verdi! Netanyahu Tahran sokaklarında
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Kesin olarak söylüyorum...

Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray...
Davacı Lütfü Savaş'ın avukatı: Özel görevden el çektirilmeli, görev Kılıçdaroğlu'na verilmeli

Özel'e "Gayrimeşru Başkan" diyen avukatın talebi duruşmaya damga vurdu
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Trump, ABD'den pirinç almayan Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti

Trump bu kez bambaşka bir şeye taktı! Pirinç almayan ülkeye tehdit
CHP'nin kurultay davası 8 Eylül'e ertelendi

CHP'nin kurultay davası ertelendi! Duruşmanın tarihi manidar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı

Erdoğan imzaladı, 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.