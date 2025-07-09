Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail'in Saldırılarına Kınama

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'da yaptığı basın toplantısında İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı ve ateşkesin kalıcı olmasını umduklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Pakistan'da düzenlediği basın toplantısında, " İsrail'in İran'a yönelik uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları İran'a komşu iki ülke olarak, Pakistan ve Türkiye olarak en üst düzeyde kınadık. İsrail saldırganlığının sadece bölge ülkeleri için değil tüm dünya için risk olduğuna inanıyoruz. Gelinen noktada ateşkesin kalıcı olmasını umut ediyoruz" dedi. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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